Justin Bieber e gli inutili messaggi tossici che chiunque dovrebbe evitare tra ex

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Adesso ci si mette anche. Questa volta è il cantante canadese a rispondere aitra le righe della ex, Selena Gomez, con uno tossico che francamente non era necessario. Era la metà di ottobre quando Selena Gomez presentava in anteprima il suo singolo Lose You To Love Me, i cui versi svelavano i tradimenti e le scuse con cui l'exl'aveva presa in giro. Il testo della canzone, una sorta di invito all'amore per se stessi, contiene più di un riferimento alla relazione tossica che la cantautrice aveva intrecciato con. «Ti ho dato tutto di me e tutti lo sanno. Mi hai distrutto e ora è palese. In due mesi ci hai sostituito come se fosse facile. Mi hai fatto credere che me lo meritassi», recita una delle strofe del brano. Per i fan della cantante, il passaggio era chiaro. Selena stava parlando ...

