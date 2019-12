Istat, aumentano le famiglie ma sono sempre più piccole: un terzo è single (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’annuario dell’Istat disegna un Paese in cui le famiglie «25 milioni e 700 mila, sono sempre più numerose e sempre più piccole». Lontanissimo ormai il tempo di quelle numerose, oggi «il numero medio di componenti è passato da 2,7 (media 1997-1998) a 2,3 (media 2017-2018), soprattutto per l’aumento delle famiglie unipersonali che in venti anni sono cresciute di oltre 10 punti: dal 21,5% nel 1997-98 al 33,0% nel 2017-2018, ovvero un terzo del totale delle famiglie», spiega l’Istituto. Continuano inoltre a calare le nascite: i nati vivi, che nel 2017 erano 458.151, nel 2018 passano a 439.747. Si tratta di un nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. Il tasso di fecondità totale nel 2017 scende ancora attestandosi su 1,32 figli in media per donna. Diffuso oggi l'Annuario statistico italiano 2019, il volume che di anno in anno offre un ... Leggi la notizia su open.online

