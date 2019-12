I ragazzi del CHIRS e il laboratorio creativo in omaggio alla Befana

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sono in pieno svolgimento le attività natalizie previste dal cartellone del CSV per il Natale 2019. In dirittura d’arrivo anche ildi manipolazione sensoriale e pittura creativa organizzato dale atteso per il 2 Gennaio. Acronimo per “Clup Handicappati Irpino RiSportivo”, ilè un’associazione onlus con alle spalle 40 anni di proficua e intensa attività al servizio degli altri. Nata inizialmente come associazione sportiva dilettantistica per persone affette da disabilità, si occupa oggi con attività diurna e pomeridiana dicon lieve disabilità psico-fisica ed è gestita dai volontari e dalle stesse famiglie, che hanno trovato nel centro un punto di riferimento fondamentale e la più accogliente risposta alle esigenze dei propri figli. L’associazione accogliedai 18 ai 60 anni che, portati a termine ...

angelomangiante : Un gruppo di ragazzi down era in una pizzeria a Vibo Valentia. Una famiglia è andata però dal proprietario del loca… - CatalfoNunzia : Ho provato un forte senso di tristezza leggendo questa storia. Ragazzi, per voi le porte del @MinLavoro sono sempre… - DadoneFabiana : Complimenti e in bocca al lupo a Lucia Azzolina che da sempre si occupa di scuola e saprà dare il massimo per i nos… -