I buoni propositi di de Magistris: “Il 2020 sarà l’anno dei servizi”. Ma il 2020 è dopodomani (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Nel 2020 ci sara’ una musica diversa: dovrà essere l’anno dei servizi per innalzare la qualità della vita della nostra città con la pulizia, il decoro e i trasporti”. In chiusura del 2019 ecco i propositi per il nuovo anno di Luigi de Magistris. Come chi si ripromette di iscriversi in palestra mentre rade a zero l’ultima guantiera di struffoli, il sindaco di Napoli tramanda al futuro prossimo – ma per lui evidentemente remoto – l’impegno a risolvere i problemi della città. Un “pagherò” buttato lì, mentre conferisce la cittadinanza onoraria a Stefano Bollani. Ma soprattutto, con un tempismo da comico avanguardista, mentre in strada giacciono tonnellate di rifiuti non raccolti (che a Capodanno rischiano di finire in fiamme con i botti), e il sudato accordo sindacale per allungare le corse dei mezzi pubblici di notte è naufragato ... Leggi la notizia su ilnapolista

