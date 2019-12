Genitori e figli schiavi del web il cellulare spegne le relazioni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Angeli Un giovane su tre ammette di passare meno tempo con i familiari perché impegnato a chattare on line Connessi con la rete sconnessi da mamma e papà. «Parlate con i vostri familiari ete il telefonino», ammonisce il Pontefice. Non è la prima volta che Papa Francesco scomunica i cellulari e più in generale l'abitudine di restare incollati a tablet e device tra chat e navigazione in rete. Ma davvero i rapporti familiari si sono deteriorati a causa dell'avvento di Internet? Certamente le famiglie disfunzionali e i rapporti problematici tra congiunti esistevano prima dell'avvento di internet. Sono stati però pubblicati analisi e studi elaborati allo scopo di valutare l'impatto delle nuove tecnologie sui rapporti umani in particolare all'interno del nucleo familiare che in effetti confermano le preoccupazioni espresse da Bergoglio. In Italia l'allarme sulle ...

vaticannews_it : #29dicembre Angelus #PapaFrancesco: la via della santità in #famiglia è aiutarsi reciprocamente a realizzare la vol… - davidefaraone : La politica è spesso violenta, questo libro è uno splendido rifugio per risvegliare i sentimenti più belli. Verrebb… - DadolsDax : @Salvinimi_ Ma che cazzo avete in testa un virus? La mediocrità vi seppellirà tutti senza possibilità di appello si… -