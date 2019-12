È stata sequestrata la pista in Val Senales dove sono morte una donna e 2 bambine

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La Procura della Repubblica di Bolzano ha sequestrato lada sci della Valin Alto Adigesabato scorso una valanga di grandi dimensioni ha ucciso unadi 35 anni (ufficiale dell'esercito tedesco), sua figlia di 7 e un'altra bambina sempre di 7 anni, e ferito due persone, il padre e il fratello di una delle due. La Procura probabilmente giaà nella giornata odierna nominerà un perito. L'autorità giudiziaria, che nelle indagini è coordinata dal pubblico ministero Guenther Morandell, nel corso del sopralluogo sul luogo della tragedia - il tratto diche dalla 'Forcella dei contrabbandieri' conduce a fondovalle - ha già effettuato accertamenti anche fotografici. L'indagine cercherà di stabilire se la slavina siaprovocata da terzi - per esempio, uno o più scialpinisti che si trovavano sopra - oppure si è staccata ...

lcefii : @FASTWEB ripeto, stamani mi hanno rapinato il Puk e rischio situazioni mai verificatesi in banca se non con prove… - SilvanoArmaroli : @matteosalvinimi è stata sequestrata , perchè la ditta che abrebbe dovuto fare manutenzione non la faceva , studia coglione ! - twmario917 : E va bene toccare il fondo e scavare, ma se scavi troppo finisci tra i canguri... Dite a sto GENIO che la stazione… -