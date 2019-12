Dalla Befana contro l’Inter alla sfida con la Juve: un gennaio di fuoco per il Napoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo la settimana di riposo in occasione delle vacanze natalizie il Napoli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno. Gli uomini di Gennaro Gattuso affronteranno subito un 2020 ricco di appuntamenti. Sarà un gennaio molto intenso ed impegnativo quello degli azzurri: si parte il 6 la notte della Befana contro l’Inter e si chiude con la sfida alla Juventus al San Paolo del 26 gennaio. Passando anche per il match contro il Perugia negli ottavi di finale di Coppa Italia, Tim Cup. Questo il programma completo: Lunedì 6 gennaio: Napoli-Inter, 18esima giornata di Serie A, ore 20.45 Sabato 11 gennaio: Lazio-Napoli, 19esima giornata di Serie A, ore 18 Martedì 14 gennaio: Napoli-Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia, ore 15 Sabato 18 gennaio: Napoli-Fiorentina, 20esima giornata di Serie A, ... Leggi la notizia su anteprima24

