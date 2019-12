Clima, il 2019 l'anno nero: record di vittime causate dal maltempo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono 231 le persone che hanno perso la vita a causa del maltempo dal 2010 ad oggi, e ben 42 morti sono stati registrati solo... Leggi la notizia su today

repubblica : Le Sardine a Salvini: 'Nibras è italiana. Da due settimane la minacciano: creare un clima di odio non è cristiano' - Agenzia_Ansa : #Meteo, ancora freddo e neve al Sud, l'addio al 2019 con il sole. Per #capodanno bel tempo e temperature in aumento… - riotta : La parola del decennio 2010-20 è ovviamente Disuguaglianza La parola del 2019 è ovviamente Clima C'è però una parol… -