Calendario ATP Finals 2020 | date | programma | orari | tv | città ospitante

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ultima edizione delle ATPalla O2 Arena di Londra si giocherà nel prossimo novembre. Alla dodicesima edizione nella capitale britannica, il torneo con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie del mondo arriva al punto in cui celebra il suo arrivederci alla capitale del Regno Unito, perché dal 2021 si trasferirà a Torino. Il greco Stefanos Tsitsipas difenderà il titolo, avendo vinto la finale 2019 in tre lottati set nei confronti dell’austriaco Dominic Thiem, mentre in doppio i vincitori sono stati i francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Il torneo manterrà la sua tradizionale formula: round robin su due gironi dalla prima domenica fino al venerdì, semifinali il sabato e finale la domenica. Tranne la finale, tutti i giorni vivranno su due sessioni. Le ATPsi giocheranno nell’arco di due domeniche, dal 15 al 22 novembre. I ...

