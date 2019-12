Calciomercato Cagliari: obiettivo Adjapong per i rossoblù (Di lunedì 30 dicembre 2019) Calciomercato Cagliari: Claude Adjapong è uno degli obiettivi di mercato di gennaio della squadra di Maran Claude Adjapong è uno degli obiettivi del Cagliari per rinforzare la propria difesa. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i sardi sono alla ricerca di alternative valide per la fascia destra. Il terzino dell’Hellas Verona non si è imposto tra gli scaligeri, ricevendo pochissimo spazio da Juric. Per questo l’interessamento dei rossoblù che potrebbe sfruttare l’occasione a gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

