Botti illegali acquistati a Napoli tramite i social network, fermato un foggiano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Viaggiava nella sua auto con 50 chilogrammi di Botti illegali acquistati via social network, in trasferta da Foggia, dove risiede, a Napoli. Gli agenti della Polizia municipale di Napoli hanno scoperto la vendita di Botti illegali sul social e hanno individuato e fermato un uomo di 31 anni, di Foggia, che aveva effettuato l’acquisto e stava facendo ritorno a casa, in Puglia. La sua auto era piena di fuochi d’artificio illegali acquistati nel quartiere Pianura, a Napoli. L’uomo è stato denunciato per trasporto illecito di materiali esplodenti, perché sprovvisto di licenza ed il veicolo è stato sequestrato. Il materiale sequestrato sarà consegnato agli artificieri per la loro distruzione. L'articolo Botti illegali acquistati a Napoli tramite i social network, fermato un foggiano proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

