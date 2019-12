Valanga in Trentino | travolto un gruppo di quattro scialpinisti | un morto e un ferito

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Èuno deitravolti questa mattina 29 dicembre da unaneldel Brenta in. La slavina si è staccata nella zona dello Spallone dei Mezzodì non distante dal rifugio Tuckett. Un altro uomo è ricoverato in grave stato di ipotermia all'ospedale di Trento: s

Agenzia_Ansa : Aperta una inchiesta sulla valanga in #ValSenales che ha ucciso una donna e due bambine. Da chiarire la presenza di… - fattoquotidiano : Trentino, una valanga travolge 4 sciatori sulle Dolomiti: una vittima. Sul posto il soccorso alpino - SkyTG24 : Un'altra valanga in Trentino, un morto sulle Dolomiti del Brenta -