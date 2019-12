Napoli | breve focus sulla stagione partenopea fino ad oggi

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 29 dicembre 2019)adLadelvista fin qui è stata un’altalena: disastro in campionato, sicurezza in Champions, mentre la panchina è passata dal maestro all’allievo. Andiamo ad analizzare meglio la situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio, la realtà ha infranto il sogno Doveva essere l’anno giusto per lottare, ancora una volta, per lo scudetto. Ad inizioi buoni propositi c’erano tutti, poi è arrivato il black out. Il nuovodi Ancelotti, rinforzatosi con gli acquisti di Manolas, Di Lorenzo, Elmas, Llorente e Lozano, doveva porre fine all’egemonia della Juventus in campionato; la stessa squadra che, però, ha battuto i partenopei già alla seconda giornata di campionato. Sembra incredibile, eppure anche un grande ...

DIARIODIBORDOO1 : Domani si parte! Questa volta per festeggiare l' inizio del nuovo anno abbiamo scelto una tra le città italiane pi… - SciabolataFFP : L'ultimo decennio di #SerieA è stato dominato dalla #Juventus. Alle sue spalle grande equilibrio tra #Napoli e… - CmStelo : #Napoli| Difficoltà a convincere l’#Arsenal a cedere #Torreira e a trovare un accordo economico con il #Genk per… -