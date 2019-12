L’energia pulita? Sta sotto il mare E qualcuno è già andato a prenderla Uno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Energia. Bella parola. Viene dal greco, en ergon, letteralmente “in azione, al lavoro”; qualsiasi cosa si muova, in greco, è en ergon. Purtroppo, da un punto di vista scientifico, la parola ha un significato un po’ diverso: è una quantità che si conserva, che non può essere né creata né distrutta, ma solo trasformata. Questo significa che la quantità di energia che abbiamo a disposizione, nell’universo, è quella: cambia solo la forma che assume e – ben più importante – quanta di quella energia può essere utilizzata per compiere un lavoro. La parola “lavoro”, da un punto di vista scientifico, significa “spostare un oggetto di massa non nulla da un posto a un altro”. È una forma di energia coerente, di cui conosciamo la direzione; al contrario del calore, che è una forma di energia incoerente, in cui gli atomi del materiale si muovono a casaccio. Ripassiamo bene questi due ...

