Il dramma dei fratelli gemelli star tv | si uccidono insieme | “Non potevano vivere

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bill e Joe Smith, duedi 32 anni, sono stati trovati senza vita uno accanto all'altro in una stradina nel Kent, in Inghilterra. Secondo i famigliari si tratterebbe di un doppio suicidio dovuto alla depressione. Numerosi i messaggi di cordoglio per i due che avevano partecipato al programma tv "Il mio grosso grasso matrimonio Gypsy".

