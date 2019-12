Case straordinarie in centro a New York: la moda delle case sui tetti (Di domenica 29 dicembre 2019) New York è una delle metropoli più affollate di tutto il mondo. Il problema forse è dovuto anche alla sua fama, dal momento che da ogni parte del globo accorrono per vivere almeno per pochi anni in questa città. Per questo motivo si è cercato di ovviare al problema, ed alcune persone ci sono riuscite proprio bene! Infatti alcuni cittadini hanno costruito delle case niente meno che sui tetti e, a dispetto di quello che potrete pensare, sono dei piccoli gioielli di bellezza. La savana nella Grande Mela Questo piccolo gioiello di architettura moderna nasconde una vera reggia. Sopra il tetto è decorato con piante grasse, perfette per vivere nell’ambiente urbano, che ricordano il deserto. Dalle grande vetrate che circondano il perimetro della casa, possiamo scorgere un arredamento elegante e selvaggio con un bel tappeto leopardato. Insomma, il tema di questa casina sembra ... Leggi la notizia su velvetgossip

Case straordinarie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Case straordinarie