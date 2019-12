Calciomercato Napoli | Fernando Llorente può restare | scambio tra Faouzi Ghoulam e Matteo

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un regista, un’ala e un terzino. Dovrebbero essere questi i rinforzi previsti per ildi gennaio del, che deve migliorare e limare la rosa messa a disposizione di Gennaro Gattuso e del suo 4-3-3. Cristiano Giuntoli sta parlando con l’Inter per lotraPolitano, ma i nerazzurri sarebbero interessati anche a un altro giocatore partenopeo. Si tratta di, da tempo a caccia del riscatto dopo l’infortunio al crociato. L’algerino avrebbe espresso al suo procuratore Jorge Mendes la volontà di cambiare aria. La pista principale sembrava portarlo verso l’Olympique Marsiglia, ma l’inserimento dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola. Completando questa operazione, infatti, ilriuscirebbe a tratteneree a conservare un sostituto di Arek Milik di assoluta ...

