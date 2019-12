Attacco a colpi di machete in una sinagoga vicino a New York | 5 feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un uomo di colore armato diè il colpevole dell’contro i passanti nei pressi delladi “Rabbi Rottenburg’s Shul” di Monsey, a circa 50 chilometri da New. Secondo le primissime informazioni l’è avvenuto intorno alle 22 ora locale e l’assalitore avrebbe ferito 5 persone. Dopo averto con ili suoi bersagli, l’uomo avrebbe tentato la fuga, ma la polizia lo ha fermato nel quartiere newyorchese di Harlem. Il procuratore generale di NewLetitia James, infine, ha detto: “C’è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, monitoriamo la situazione”. Newin unaNon si conoscono ancora le condizioni dei cinque, due dei quali in condizioni gravi,ti dall’uomo colpevole dell’conalladi New. ...

