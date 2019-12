Sardegna | decapitata la statua di Gesù nel presepe L’arcivescovo | «La sindrome di Erode

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Che male può fare un bambinello di gesso? È così fragile e indifeso che non minaccia nessuno. Eppure la storia sembra ripetersi. Forse un atto di spavalderia di fronte agli amici oppure un gesto pensato e voluto per offendere quelli che venerano e ricordano in questi giorni il bambino di Betlemme o piuttosto un segno di fastidio per il Natale di, che nonostante tutti i surrogati non si riesce a cancellare?». A porsi queste domande èdi Oristano, monsignor Roberto Carboni, commentando l’atto vandalico della notte di Natale che ha visto la decapitazione delladel Bambindelantistante la chiesa di San Sebastiano di Arbus, in. La testa è stata successivamente trovata in una nicchia del cimitero della città. La statuina, poi, è stata ricomposta e ricollocata nel. «In fondo, nonostante la tristezza che suscita quel gesto, ...

