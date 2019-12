Meteo | cielo sereno e clima stabile in Lombardia a Capodanno

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Milano, 28 dic. (Adnkronos) –cone soleggiato in, con temperature intorno alla norma in pianura, e superiori alla norma in montagna. Secondo il bollettinodell’Arpa, domani e dopo sono previste poche nuvole, venti deboli e qualche nebbia sulla Bassa Pianura, in particolare su Pavese e lodigiano, nelle ore notturne e al primo mattino. In montagna, ilsarào poco nuvoloso. Sempre in pianura, sono previste minime tra -2 e 2 gradi, e massime tra 5 e 9 gradi, nella norma con il periodo dell’anno. Il 31 e l’1 gennaio ilsarà per lo più, anche nella notte, con qualche nube o un po’ di nebbia sulla Pianura.L'articoloinCalcioWeb.

ARPALiguria : #meteo Almeno fino a Lun cielo in prevalenza sereno, salvo temporanei transiti nuvolosi,venti deb da N.Temperature in temporaneo calo - VannaRicci : RT @MiniatiMeri: Cielo sereno gradi 8° E poi ti deludono sempre le persone a cui hai dato più importanza. #Buongiorno #caffè #BuonFineSe… - Cinzy14377147 : RT @MiniatiMeri: Cielo sereno gradi 8° E poi ti deludono sempre le persone a cui hai dato più importanza. #Buongiorno #caffè #BuonFineSe… -