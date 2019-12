Mercato Torino | caccia a un centrocampisti | i nomi in lizza

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), il direttore sportivo Bava adi un centrocampista. Badelj è il preferito, Duncan del Sassuolo l’alternativa Il direttore sportivo del, Massimo Bava, è pronto a intervenire sulper rinforzare il. Nelle idee del dirigente granata c’è in primis la volontà di rinforzare il centrocampo di Walter Mazzarri. Tuttosport fa il punto sulle possibili trattative che il d.s. porterà avanti. In pole position c’è Badelj della Fiorentina. Zaza e Bonifazi le possibili carta da utire. Se col croato non andrà per il verso giusto, ecco che nel mirino andrebbe Duncan del Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

