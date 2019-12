Manfredi ministro | Sorpreso dalla nomina Università | servono più fondi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gli applausi dei colleghi, l’abbraccio con il predecessore Stefania Giannini: l’annuncio dell’incarico didell’e Ricerca arriva per Gaetanomentre sta partecipando a un convegno, nell’aula magna dell’ateneo Federico II di cui è rettore, per la firma di un’intesa con l’Vanvitelli tra le due cattedre Unesco della Campania. «Sono rimasto moltoquando il presidente Conte mi ha chiamato per informarmi, ma sono felice – dice – che l’annuncio avvenga oggi mentre sono tra persone che stimo, in quella che considero casa mia». «Con Stefania – ricorda, rivolgendosi alla Giannini – ho condiviso un lavoro molto positivo, come presidente della Conferenza dei rettori, quando lei era. Affronterò questo nuovo impegno con grande responsabilità per rappresentare i bisogni ...

