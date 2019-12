Ercolano | garage pieno di botti | scoperto anziano bombarolo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Attesa per i festeggiamenti di Capodanno. Adi militari dell’Arma scoprono undipericolosi. Continua, così, il servizio di contrasto al traffico di fuochi d’artificio illegali nel napoletano. Questa mattina i carabinieri della tenenza dihanno, neldi un72enne un vero è proprio laboratorio di fuochi d’artificio. Presenti, all’interno di un bustone nero, circa 120 ordigni artigianali, 58 petardi ed altri ordigni molto pericolosi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora è agli arresti domiciliari per detenzione di materiale esplodente in attesa di giudizio. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

