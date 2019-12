Conte | conferenza stampa di fine anno | “Obiettivo è ridurre pressione fiscale con lotta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Dobbiamo metter mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello diun grado di giudizio per la giustizia tributaria, sono sufficienti due gradi”, così il presidente del Consiglio Giuseppedurante la tradizionaledi. “Abbiamo poi da rilanciare e riorganizzare il sistema– ha continuato – Vogliamo agire per abbassare la. Io realisticamente vi dico che se non vogliamo mandare il paese in bancarotta ed esporlo a una procedura di infrazione, dobbiamo lavorare in modo seria. L’unica prospettiva è contrastare l’evasione. Abbiamo già dato un segnale preciso, abbiamo completato una serie di misure che ci offrirla possibilità di recuperare dall’economia sommersa importanti risorse. Quello è un furto”. Le stime, ha spiegato il premier, parlano di 100 ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sabato 28 dicembre, alle ore 11, terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata… - SkyTG24 : Seguite in diretta la conferenza stampa di fine anno di #Conte ?? - Corriere : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno in diretta -