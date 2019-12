Buon Compleanno Valerio Caldieraro | Cristiano de André…

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019)de…Barbara Steele, Jon Voight, Aldo Bottin, Nestor Combin, Cesare Mirabelli, Marianne Faithfull, Stefano Eranio, Enrico Chiesa, Stefano Bertacco, Francesco Saverio Garofani, Jude Law, Simone Grippo, Laura Partenio, Benedetta Gravina… Oggi 29 dicembre compiono gli anni:, dirigente d’azienda; Antonino Pietta, ex calciatore; Camillo Bazzoni, regista, direttore fotografia; Roberto Lasagna, politico; Barbara Steele, attrice; Aldo Bottin, politico; Gianluigi Saccaro, schermidore; Jon Voight, attore, regista, produttore; Giancarlo Guerrini, pallanotista; Marzio Bonferroni, scrittore; Giancarlo Borra, politico; Bruno Carmeni, judoka; Nestor Combin, ex calciatore Juventus, Torino, Milan; Giovanni Gallavotti, matematico, fisico; Mario Cantarelli, ex calciatore Bari, Pescara, allenatore; Cesare Mirabelli, ex presidente corte ...

juventusfc : Buon compleanno alla Leggenda bianconera Roberto Bettega! ?????? #ForzaJuve - Coninews : Prima atleta italiana a conquistare una ?????? medaglia olimpica nel nuoto, ?? prima nuotatrice azzurra a stabilire un… - OfficialSSLazio : ?? Tanti auguri di buon compleanno a Marcelo Salas! L'ex attaccante biancoceleste spegne oggi 4??5?? candeline ?? -