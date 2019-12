Anticipazioni Uomini e Donne | Maria De Filippi caccia Juan Luis fuori dal programma

Leggi la notizia su howtodofor

(Di sabato 28 dicembre 2019)con un clamoroso colpo di scena. Nell’ultima registrazione del 27 dicembre del trono over,Ciano è statoto daldiDedopo aver ricevuto il benservito da Gemma Galgani. Ledi, riguardanti la registrazione del trono over di oggi 27 dicembre 2019 negli studi di Cinecittà annunciano grossi colpi di scena. Nel dettaglio, la puntata è iniziata con Tina che si è rifiutata di salire sulla bilancia. (Continua…) Poiha mandato un video della scorsa puntata, dove Gemma si sfoga con la redazione per il comportamento di. Ed ecco che la dama di Torino si è seduta al centro dello studio, dove ha raccontato di aver vissuto un’illusione durata ben due mesi. In questo frangente, la Galgani ha confessato di voler prendere le distanze dal dentista, in quanto si sente presa in ...

gossipblogit : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Armando ha lasciato il numero a Barbara -