Amica di Gaia:abitudine attraversare lì

L'addio a Gaia e Camilla, parla l'amica Cecilia: 'Anche io ho sfidato la sorte su quella strada'

"Quando mia madre mi ha svegliata per dirmi della tragedia ho capito subito dove era avvenuta. Sarebbe potuta avvenire anche a me.Anche io l'ho fatto.in quel punto così pericoloso è un'. Prendi la ricorsa, scavalchi il guardrail e corri più veloce che puoi dall'altra parte".Lo confessa Cecilia 16enne,di,morta con Camilla su Corso Francia a Roma. Perchè? "Forse perchè abbiamo 16 anni. Per fare più in fretta. Forse perchè è divertente. Pensi sempre che, se guardi bene e corri, arrivi dall'altra parte".(Di sabato 28 dicembre 2019)