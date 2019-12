Una colletta per Cristian Di Marco | turista mantovano finito in coma durante un viaggio a

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gli amici diDihanno lanciato unaper pagare le spese del trasporto sanitario per il fabbrodi 43 anni, colpito da un maloreuncon la famiglia a Barbados. L'artigiano è inall'ospedale di Bridgetown. Prima di partire non aveva stipulato un'assicurazione die per questo il rientro in aeroambulanza costa circa 130mila euro.

