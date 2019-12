Suv contro un albero per colpa di un cervo | morte 3 ragazze pon pon

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il drammatico incidente è avvenuto in Alabama, negli Stati Uniti: il violentissimo schianto a bordo del suv è costato la vita a tre 16enni. Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn, tutte e tre 16ennipon pon dell’High School dell’Alabama, negli Stati Uniti, erano appena uscite da una casa in cui stavano trascorrendo le … L'articolo Suvunperdi unpon pon è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

