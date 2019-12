Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Brie Larson rivela il suo amore per D-O

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019): L'diintroduce un nuovo droide chiamato D-O che ha conquistato anche: L'diha tra i suoi fan ancheche ha ora espresso il suo apprezzamento nei confronti di D-O, uno dei nuovi personaggi. Durante Episodio IX si assiste infatti all'entrata in scena del simpatico droide che, nella versione originale, è doppiato dallo stesso regista J.J. Abrams. L'attrice premio Oscarha ora condiviso su Twitter due messaggi in cui spiega perché è rimasta totalmente conquistata da D-O durante la visione di: L'di: "Così tantoper un droide con un trauma sconosciuto che esprime dei confini salutari quando le persone ...

