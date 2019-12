Islam | in Italia la questione del velo divide Ma le Sardine hanno saputo combattere lo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nibras Asfa, “sardina col”, parla dal palco di San Giovanni contro il razzismo di Meloni e Salvini. Puntuale l’aggressione della destra. Inaspettato un intervento di Paolo Flores D’Arcais che rafforza quel frameofobo che gran parte dell’opinione pubblica costruisce da anni – anche per ignoranza – per cuiuguale terrorismo. Così una immagine plastica di ‘positivo’ viene infangata. Nibras Asfa indossa il hijab, quando sale sul palco di San Giovanni, a Roma – le critiche al movimento vengono qui tralasciate in toto – e da lì rivendica la sua fede musulmana, le sue origini palestinesi, la sua ‘nità’. E cioè ‘gioca’ la sua identità contro quella di Giorgia Meloni, facendo il verso al famoso video “io sono Giorgia”, di cui mostra la falsa retorica: l’identitàna che propone Meloni è un bastone per escludere le altre ...

