In Inghilterra si parla già di “Effetto Ancelotti” E sul Telegraph il Napoli sparisce

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E’ bastato l’1-0 al Burnley. Il suo curriculum aveva funzionato solo come premessa: in Premier è Ancelotti-mania. Col mega-striscione srotolato sulla Gwladys Street End, la curva dei tifosi dell’Everton, col faccione tondo del tecnico e quel motto in latino ‘Nil satis nisi optimum’ – niente è sufficiente se non il meglio – è venuta giù tutta l’attesa per il ritorno indi “sir” Carletto. E sulla stampa, il giorno dopo, è chiara l’eccitazione per ciò che potrà essere a giudicare dal debutto “che offre una prima indicazione sul potenziale di trasformazione dell’Everton”, come scrive il. “Se una cosa questo match suggerisce è che potrebbe essere un viaggio lungo e difficoltoso, ma Ancelotti ha mostrato che l’intelligenza calcistica che l’ha portato a guidare Milan, Real Madrid, ...

