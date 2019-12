Il cenone di Capodanno da Alessandro Borghese | costa 240 euro a testa ed è ispirato agli

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ancora nessuna idea per ildi? Potreste andare al ristorante di, "il lusso della semplicità". Nel locale milanese di uno degli chef più famosi della televisione la serata di San Silvestro sarà all'insegna degli anni '80. Nel menù cocktail di benvenuto, antipasti, primi un secondo e anche una sorpresa a notte fonda: ecco quanto

NeanderPal : Benedetto il giorno in cui le @Posteit facevano le poste. Il cenone di capodanno lo facciamo qui. #posteitaliane #padernodugnano - ponchomilano : RT @SanteriaMilano: Martedì 31 Dicembre in #SanteriaToscana31 Il capodanno si festeggia in famiglia con i dj set di Bassi Maestro, Sabotage… - RistoriAmo : RT @mediterraneait: Natale e' passato, ora bisogna concentrarsi sul cenone di capodanno!! Avete gia' le idee chiare? Date un occhio al nost… -