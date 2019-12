Gauss Jordan di Frattamaggiore | uso del software Sap | mille persone formate in tre anni

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Super diventare i manager del futuro, 930 hanno trovato lavoro in aziende di rilievo internazionale: è con questi incoraggianti numeri che laSrl spegne le sue prime tre candeline. Nata trefa, la società di consulenza e formazione con sede asi occupa di preparare professionisti provenienti da diverse aree disciplinari all’utilizzo del Sap, ungestionale usato da tutte le più grandi multinazionali. Lanasce a Napoli nel 2016, fondata da Mattia Della Rossa, già professore di matematica, che decide di mettersi in proprio e offrire l’esperienza accumulata nell’ambito dell’insegnamento e dei corsi di formazione “Sap”. L’oggetto dei corsi è appunto questoutilizzato da moltissime aziende importanti e di prestigio in Italia: l’abilità nel suo utilizzo è un requisito ...

