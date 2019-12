Davvero tutte le accuse di molestia a Kevin Spacey sono state archiviate? Ecco a che

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si addensano nuove ombre sul caso die ledi presunte molestie sessuali che hanno coinvolto l’attore americano negli ultimi. Il suicidio di Ari Behn, lo scrittore norvegese che era stato anche genero del re Harald e che nel 2017 aveva denunciato proprioper molestie, va ad aggiungersi alle altre due morti legate all’attore di Hollywood. L’ex genero del re aveva denunciato nel 2017 di essere stato molestato 10 anni prima da. Behn aveva rivelato come in occasione della consegna dei premi Nobel, in Svezia, fosse stato avvicinato dall’attore che lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato, invitandolo poi a uscire con lui in terrazzo. “Magari più tardi”, sarebbe stata la sua imbarazzata risposta. Poche ore prima che si diffondesse la notizia della morte di Behn,aveva postato un ...

