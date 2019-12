Cos’è Google Recorder | come funziona e su quali device

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Potreste aver giò sentito parlare di, un pratico strumento di registrazione al momento disponibile ufficialmente solo per iPixel 4 (l'ultima generazione degli smartphoneExperience). Per chi non lo sapesse, si parla di un registratore vocale che non attinge mai dal web (questo significa che il tool lavorerà esclusivamente offline, e che quindi potràre anche all'interno di uno scantinato completamente dimenticato dal segnale Wi-Fi e della rete cellulare), e che si occupa di trascrivere in presa diretta, oltre che a mettere a disposizione un pratico tool di ricerca audio. Nulla di particolarmente stravolgente, o che vorreste avere a tutti i costi (lelità a disposizione non sono tante, e quelle presenti non offrono un servizio innovativo che dovrete per forza desiderare), a meno che non facciate uno specifico lavoro (il giornalista) o non ...

