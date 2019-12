Chef Rubio | “Parto per Gaza in missione umanitaria | documenterò la vita sotto assedio sui

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)parte perha lasciato la tv per dedicarsi alla solidarietà e alla cooperazione internazionale. Lo scrive il suo ufficio stampa in una nota diffusa oggi, venerdì 27 dicembre 2019. “da oggi è aper iniziare un periodo di cooperazionecon la ONG italiana ACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà, in collaborazione con il Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK. Dal 27 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020, è tra i protagonisti del progettoFreestyle nato nel 2014 e poi, dal 2011, consociato al Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK.”, si legge nella nota. Il cuoco tv rompe così il silenzio dopo oltre un mese dall’interruzione del suo contratto con Discovery Channel, dove presentava vari programmi. Dopo le polemiche esplose per le dichiarazioni sempre più controverse e ...

