CDS – “Il Napoli spinge per Lobotka Idea dalla Cina | piace Ferreira Carrasco” Via

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e gli imminenti ritorni in Serie A di Ibrahimovic e Vidal. C’è spazio, però, anche per il. Gli azzurri inseguono, maarriva anche il nome diCarrasco, attualmente al Dalian Yifang di Hamsik. La Juventus, invece, entra in corsa per Paredes, che sembrava essere un altro obiettivo delper gennaio. Quello per Carrasco è un ritorno di fiamma. Illo aveva cercato già alcuni anni fa. Oggi il belga vuole lasciare laper riabbracciare il calcio europeo. In azzurro troverebbe un connazionale come Mertens, ma in caso di partenza di quest’ultimo troverebbe più spazio in rosa. Callejón, invece, potrebbe finire al Dalian. Insomma, gli intrecci di mercato possibili sono ancora tanti e mai come quest’anno potrebbero coinvolgere ogni giocatore ...

