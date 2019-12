Capodanno, sessuologa: “E’ la notte che più incoraggia alla trasgressione” (Di venerdì 27 dicembre 2019) La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema del sesso e della trasgressione la notte di Capodanno. “Il Capodanno incoraggia un determinato tipo di comportamenti e di trasgressioni, c’è un brindisi che ci rende più ‘allegrotti’, un ballo che aiuta a lasciarsi andare e a perdere freni ed inibizioni che durante l’anno molti si portano dietro, le luci soffuse dei locali o delle discoteche, l’abbigliamento curato e sexy, ecco tutto questo contribuisce a dare vita alla giusta atmosfera per andare oltre.” “Prima del sesso c’è il cenone, non esistono cibi in assoluto afrodisiaci, ci sono degli alimenti che contengono alcune sostanze favorenti come le spezie o il peperoncino però è anche vero che se desideriamo ‘passare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

