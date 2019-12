Barillà, l’agente: «Stiamo bene a Parma, con questi presupposti non ci saranno problemi» (Di venerdì 27 dicembre 2019) Barillà, Danilo Caravello, agente del calciatore del Parma, ha parlato dell’ottima stagione del club fino a qui e anche del futuro E’ positivo come da due anni a questa parte. Nelle squadre di media fascia il Parma credo sia la rivelazione più importante, con i risultati sotto gli occhi di tutti. Sia lo scorso anno che questo sta facendo benissimo, ora andare alla sosta con 25 punti è un risultato molto importante“. “Sono tutti estremamente soddisfatti e sia io che Antonino lo stesso. La scelta di quattro anni fa si è rivelata pienamente positiva. Futuro? Stiamo bene a Parma e tutte le parti sono contente e soddisfatte di quello che si sta facendo. Abbiamo sposato un progetto e pensiamo di portarlo avanti, speriamo di continuare a farlo con il massimo impegno e con i massimi risultati. E finché i presupposti saranno questi non penso ci saranno problemi”. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

