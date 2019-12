Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato undi Monteforte Irpino ed undi Avellino, ritenuti responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, a coronamento di un’attività info-investigativa, in orario pomeridiano i Carabinieri hanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Avellino Ovest l’autovettura condotta dal, già noto alle Forze dell’Ordine, con a bordo un altro ragazzo di qualche anno più giovane. Immediatamente emergeva che il conducente del veicolo non aveva ancora conseguito la patente di guida, risultando altresì positivo al successivo test tossicologico. La perquisizione personale e veicolare permetteva agli operanti di rinvenire nell’auto uno scatolino con all’interno circa cinque grammi di hashish e tre di ...

anteprima24 : ** Sorpresi in possesso di #Droga: nei guai minorenne e 18enne ** - bassairpinia : MERCOGLIANO (AV) - Sorpresi dai carabinieri in possesso di hashish e marijuana: nei guai un minorenne ed un 18enne,… - ACiavula : Fratelli sorpresi in auto in possesso di eroina. Segnalati entrambi alla prefettura per uso di droghe - Ciavula: -