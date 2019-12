Scacchi | Mondiali Rapid 2019 | Wang Hao e Mamedyarov partono davanti a tutti | bene anche

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’anno solarenon è sportivamente affatto ancora finito. Dietro alla luce dei tanti appuntamenti mainstream, in particolare naturalmente riguardanti le discipline di neve e ghiaccio, in questi ultimi giorni si tiene a Mosca (Russia) la tregiorni deididi entrambi i sessi che sarà seguita da un paio di giornate riservate a quelli Blitz. La cadenza di gioco inè di 15 minuti più 10 secondi di incremento per ogni mossa a disposizione del giocatore. In questo primo intenso pomeriggio sono andati in scena i primi cinque incontri del torneo maschile (su 15 totali) e i primi quattro di quello femminile (su 12). Nessun punteggio pieno per gli uomini, nonostante ben cinque partecipanti si siano distinti per aver portato a casa un eccellente punteggio di 4 punti e mezzo, frutto naturalmente di quattro vittorie e un pareggio. Si tratta del cineseHao ...

