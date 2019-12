Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Secondo doppio appuntamento questa sera, giovedì 26 dicembre 2019, con la nona edizione di, in onda dalle 21.15 su Sky Uno e che seguiremo live su TvBlog. Santo Stefano porta i grembiuli bianchi, quelli definitivi, agli aspirantidi MCI 2020 e costruisce così la nona MasterClass nella storia del programma.9 insipubblicato su TVBlog.it 26 dicembre 2019 12:34.

SerieTvserie : MasterChef Italia 9 in diretta: stasera si scelgono i concorrenti - PassioneCirio : Tra i piatti di @MasterChef_it non può mancare un pomodoro storico come il nostro! Sei pronto a scoprirlo nelle ric… - MontiFrancy82 : @MasterChef_it : nella seconda puntata avverrà la formazione della Masterclass con i 20 cuochi in gara… -