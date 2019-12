LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris in testa nella prova

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Un po’ di difficoltà per il vincitore del SuperG di Val Gardena Kriechmayr che chiude decimo a 1″92 dall’azzurro 11.50:di perlustrazione per il francese Theaux che chiude a 1″94 dall’azzurro. Tutti guadagnano rispetto anel finale, quindi chi dovesse arrivargli vicino al penultimo rilevamento potrebbe anche superarlo 11.49: Il tedesco Dressen chiude al nono posto a 1″35 da11.47: Sejersted è sesto con 97 centesimi di ritardo dama che finale per il norvegese che ha strappato quasi 3 decimi all’azzurro dal penultimo rilevamento 11.46: E’ PRIMOOOO!!! Perde qualcosaseconda parte della gara ma mantiene 13 centesimi di vantaggio sul norvegese Kilde 11.45: 37 CENTESIMI DI VANTAGGIO ALL’INTERMEDIO PER!!!! 11.45: Max Franz non si danna ...

