Incidente ad Arce | 26enne travolta e uccisa mentre andava alla messa di Natale

(Di giovedì 26 dicembre 2019), ventiseienne volontaria della Protezione Civile morta in seguito a un. È statada una macchinadi. Una volontaria di 26 anni è rimastain unavvenuto ad. La ragazza si stava recando in chiesa con il padre per parteciparediquando è statada una macchina., ventiseienne morta in seguito a unstradale. Si stava recandodiinsieme con il padre La ventiseienne si trovava in macchina con il padre quando l’auto sulla quale viaggiavano è statada una seconda vettura. Il padre della giovane e il conducente della seconda macchina sono rimasti feriti. I due non sono in percolo di vita. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La giovane è morta a causa delle ferite riportate in seguito al violentissimo ...

