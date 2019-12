Incendio Multitask | ultimi focolai spenti | nelle prossime ore tornerà l’acqua

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Anche in questo giorno di festa il Sindaco Carmine Pagano ha proceduto ad un controllo all’interno dell’aziendaService, dove si e’ verificato unlo scorso sabato. Accompagnato dai Vigili del Fuoco, instancabilmente impegnati sul posto in questi giorni, il Sindaco ha potuto verificare personalmente lo stato della situazione. Glisono statied i caschi rossi non avranno piu’ la necessita’ di attingere acqua dai pozzi comunali. “Gia’ dalleore la pressione idrica tornera’ alla normalita’ dopo qualche disagio vissuto negligiorni” ha detto il primo cittadino. Intanto, proseguono le indagini dei tecnici e dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’episodio. Attesi anche i dati sui livelli di tossicita’ dell’aria ...

