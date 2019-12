Harry Kane e il Boxing Day | feeling speciale Il dato dell’inglese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)e ilDay, storia di un. L’attaccante del Tottenham segna il 26 dicembre per la quinta volta di fila Chesegni a profusione non è una novità, che lo faccia nel giorno delDay neanche. L’attaccante del Tottenham, nella partita col Brighton, ha siglato il momentaneo 1-1. La rete personale gli ha permesso di stabilire un record non indifferente, ovvero il fatto di essersi iscritto al tabellino per ben 5 volte consecutive nella data di Santo Stefano. Leggi su Calcionews24.com

PiermariLoquace : Che giocatore Harry Kane #TOTBHA #tottenhambrighton #TottenhamHotspur #BoxingDay #Premier_League - gabrynerazzurro : Quanto cazzo è forte Harry Kane - schwarzerkaizer : Harry Kane Delle ahhh -