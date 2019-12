Erdogan a gamba tesa nella guerra in Libia: il 7 gennaio mette ai voti l’invio dell’esercito a difesa di Tripoli (Di giovedì 26 dicembre 2019) A gennaio il parlamento turco voterà su un eventuale invio di truppe in Libia a sostegno del governo d’unità nazionale, guidato da Fayez al Sarraj, contro le forze del generale Khalifa Haftar. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che a fine novembre ha firmato un’intesa militare ed economica con la Libia. La mozione sarà presentata alla ripresa dei lavori parlamentari, il 7 gennaio. Il 25 dicembre, Erdogan era volato a Tunisi, in una visita a sorpresa per puntellare i confini strategici con la Libia e tutelare il suo alleato al Sarraj. Con il suo omologo tunisino, Kais Saied, il leader dell’Akp ha trattato per dei passi in avanti per un cessate il fuoco nel paese nord africano, dove da due settimane le truppe guidate dal generale Haftar hanno ripreso l’offensiva verso Tripoli. Leggi anche: Dietro l’accordo Tripoli-Turchia, Al ... Leggi la notizia su open.online

