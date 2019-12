masechi : ??In Libia succedono cose turche.Tripoli pronta a chiedere l'assistenza militare della Turchia. Erdogan il nuovo sul… - serenel14278447 : Libia:Erdogan a Tunisi per cessate fuoco - TelevideoRai101 : Libia,Erdogan: a Tunisi discussa tregua -

"Abbiamo discusso dei passi da compiere per un cessate-il-fuoco e un ritorno a un processo politico in". Lo ha detto il presidente turcoal termine dei colloqui acon il suo omologono Saied. Nell'incontro, a quanto riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu,ha anche denunciato lo spiegamento di migliaia di combattenti stranieri in. Quella del presidente turco è stata una visita a sorpresa, la quarta nel Paese dal 2011.era accompagnato dai vertici di Esteri,Difesa e intelligence(Di mercoledì 25 dicembre 2019)