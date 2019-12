Juve | un primo parziale bilancio della gestione Sarri a Torino

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Laviaggia veloce in campionato e vola in Champions, ma ha perso iltrofeo stagionale. Ecco su cosa lavoraper il 2020 I conti come sempre si faranno a fine stagione, ma a un passo dalla conclusione del girone di andata si può già tracciare undell’avventura in bianconero di Maurizio. I risultati gli danno ragione in campionato (posto in classifica) e in Champions (posto del girone in carrozza), ma la sconfitta in Supercoppa deve portare riflessioni a livello di soluzioni, gioco e tattica. La sensazione è che l’enorme potenziale di questaal momento si sia visto solo in parte, per diversi motivi (infortuni, scelte tecnico tattiche, cambio di filosofia e di gioco) e gli aspetti su cui lavorare durante la sosta sono diversi. La vulnerabilità difensiva, in controtendenza con i dati degli ultimi anni, preoccupa: la media di ...

Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : Juve-Haaland: ci siamo. Il gioiello norvegese classe 2000 può essere il primo regalo che Sarri troverà sotto l’albe… - juventusfc : HT | ? | Si chiude il primo tempo. Due GRANDISSIMI gol mandano la Juve al riposo avanti. Continuiamo così!… - forumJuventus : Ramsey pre #CocaColaSuperCup: 'Sono emozionato perchè c'è l'opportunità di vincere il mio primo titolo con la Juve'… -